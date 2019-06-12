Son dakika: Meteoroloji İstanbul’da sağanak ve dolu için saat verdi!

Geçtiğimiz yıllarda da sık sık etkili olan dolu ve sağanak yağış için Meteoroloji bugün saat vererek uyarı yaptı. Meteoroloji’nin yaptığı son dakika uyarısı şu şekilde;

Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul’un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.