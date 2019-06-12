Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Meteoroloji İstanbul’da sağanak ve dolu için saat verdi!

Meteoroloji yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbullu vatandaşları uyardı. Uyarıya göre saat 15:30'a kadar Pendik ve Tuzla ilçelerinde dolu tehlikesi bekleniyor.

14:46 -
Haberler Gündem
Son dakika: Meteoroloji İstanbul’da sağanak ve dolu için saat verdi!

Geçtiğimiz yıllarda da sık sık etkili olan dolu ve sağanak yağış için Meteoroloji bugün saat vererek uyarı yaptı. Meteoroloji’nin yaptığı son dakika uyarısı şu şekilde;

Son radar verileri ve tahminlere göre, İstanbul’un Pendik ve Tuzla ilçelerinde önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla birlikte yerel dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERMeteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı geldi!Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı geldi!
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more