Son dakika: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu! Meteoroloji uyardı, daha da sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarılarına göre yurdun Batı bölgelerine kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji fırtına yaşanacak bölgelerdeki vatandaşları 'Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar' konusunda uyardı. İstanbul'da kuvvetli fırtına etkisini gösterdi ve bazı İDO seferleri iptal edildi. Bursa'da da gece etkisini artıran kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Ege kıyıları, Marmara ve Batı Akdeniz’in Batısı ve Batı Karadeniz’e son dakika fırtına uyarısı yapıldı.Rüzgarların Genellikle güney yönlerden orta kuvvette, Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara’da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz’in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayan fırtına İstanbul ve Bursa’yı etkisi altına aldı. İşte son hava durumu raporu…



BURSA’DA ÇATI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bursa’da gece etkisini artıran kuvvetli fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle kent merkezindeki bazı mahallelerde reklam panoları ve tabelalar yerlerinden koparak çevreye saçıldı, çöp konteynerleri devrildi. Kimi tabelaların isabet ettiği araçlarda hasar oluştu. Ayrıca birçok ev ve iş yerinin çatısı uçtu, bazı ağaçların dalları kırıldı. Çatı parçalarıyla ağaç dallarının isabet ettiği araçlarda hasar meydana geldi. Çok sayıda direğe bağlı elektrik telinin kopması sonucu bazı mahallelerde enerji kesintileri yaşandı.



Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi’ndeki bir apartmanın çatısının yola uçması sonucu cadde ulaşıma kapandı. Caddedeki sokak lambalarının enerjisi kesilirken bazı araçlar zarar gördü. Ayrıca Merinos Parkı’nda bulunan bir ağaç da şiddetli rüzgar nedeniyle Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı parçalara ayırıp aracın üzerinden kaldırdı.



Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Ergene Sokak’ta da bir evin çatısının kopan parçası nedeniyle zarar meydana geldi. Altıparmak Mahallesi Kuyulu Sokak’taki bir binanın dış cephe kaplamalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu araçlarda hasar oluştu. Restorasyon çalışmaları dolayısıyla Emirsultan Camisi’nin çevresinde bulunan profil saclar da bir kişinin üzerine devrildi. Yaralanan vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

METEOROLOJİ’DEN ÜST ÜSTE UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir’in batısı, Çanakkale'nin güneyi, İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın batısı, Çanakkale il merkezi, Antalya’nın doğu ilçeleri, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege’de güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli fırtına (80-100 km/saat), Marmara’da fırtına (60-80 km/saat), Batı Akdeniz’in batısı, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, fırtınanın oluşturabileceği hava, kara ve deniz ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA İSTANBUL’DA ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle şehir içi ve Bursa'ya düzenlenen bazı seferlerini iptal etti.

İDO resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Bostancı-Beşiktaş 08.50 seferi, Beşiktaş-Bostancı 08.10 seferi, Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08.45 seferi iptal edildi” denildi. Bursa, Yalova ve Bandırma’ya yapılan bazı seferlerin de iptal edildiği belirtilen açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yenikapı-Yalova 07.45 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük raporuna göre hava ısınacak ancak yağışlı hava dalgası yurda batıdan giriş yapacak. Türkiye'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanaklar görülecek.



KAR DOĞUYA KAYDI, BATI ISINIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz’den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir’in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara'da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.