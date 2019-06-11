Son dakika: Meteoroloji uyardı, önleminizi alın! Kuvvetli sağanak geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Marmara’nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya’nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 19°C, 27°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 21°C, 30°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Çarşamba) il merkezi ile kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 21°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam il genelinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BAYBURT 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN 12°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 21°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu