Son dakika: Meteoroloji uyardı, önleminizi alın! Kuvvetli sağanak geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra Marmara’nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya’nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu’nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile zamanla bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 19°C, 27°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 21°C, 30°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 30°C

Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 22°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve doğusu, yarın (Çarşamba) il merkezi ile kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam il genelinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BAYBURT 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 22°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan ile bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu