Son dakika: Meteoroloji uyardı, serin ve yağışlı hava geliyor! İstanbullular yarına dikkat! İşte yurtta hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nde rüzgarın bugün ve yarın kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1’inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce Marmara Bölgesi’nde bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın yönünün kuzeydoğuya dönerek kuvvetini artırmasının, yarın ise akşam saatlerine kadar İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

MUĞLA’YA ÖNEMLİ UYARI

Muğla'nın Bodrum, Datça ve Marmaris ilçeleri ile Aydın'ın Didim ilçesinde bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YAĞIŞ YURDU NE ZAMAN TERKEDECEK?

Yağışlı sistemin, Perşembe (14.03.2019) günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Trakya Kesimi, İstanbul ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren Avrupa yakası ve zamanla il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı, çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Edremit Körfezi’nde, zamanla Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyı kesiminde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Kuzey Ege’de yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Parçalı, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerden başlamak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60, yer yer 70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 18°C

Parçalı, zamanla bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı bulutlu