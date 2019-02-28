Son dakika.. Meteoroloji’den 50 cm kar uyarısı! İşte son hava durumu tahminleri

Ege Bölgesinde yaşanması beklenen zirai don konusunda tarım ile uğraşan vatandaşları uyaran MGM, yurdun birçok bölgesinde gerçekleşmesi beklenen fırtınaya yönelik ise ağaç ve direk devrilmesi konusunda uyarılarını paylaştı.

Hava durumu dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), zirai don, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hususlarında bazı tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını vurgulayan MGM, diğer yerlerin ise mevsim normallerinde seyredeceğini tahminlerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde’nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın kuzeydoğu kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak'ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Ülkemizin büyük bir kesiminde devam eden kar yağışlarının; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak'ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van'ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman'ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışın sebep olacağı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış alan yerlerde tipi şeklinde kar yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın’ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi ile Balıkesir çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor.