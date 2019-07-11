Son dakika: Meteoroloji’den Ankara ve çevre iller için dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün öğleden sonra Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü sağanakla birlikte yer yer dolu yağışı öngörülüyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORTA KARADENİZ’DE DE DOLU BEKLENİYOR

Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel dolu yağışı ile kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde Çorum, Amasya ve Tokat ile Samsun’un iç kesimlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.