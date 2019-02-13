Son dakika: Meteoroloji’den İstanbullulara uyarı! Öğleden sonra geliyor…

Bahardan kalma günler hızla geride kalırken Türkiye yağışlı ve serin havanın etkisi altına giriyor. Son dakika verilerine göre İstanbul bugün fırtınanın yanı sıra yağışlı havanın etkisinde olacak. Türkiye’nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Mersin’in kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI! FIRTINA GELİYOR

Kuzey Ege’de rüzgarın bugün (çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına, yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren de yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Marmara’da bugün (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Antalya’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Perşembe (14.02.2019) günü sabah saatlerine kadar 24 saatlik periyotta il merkezi ve batı ilçelerinde (Kemer, Finike ve Demre) kuvvetli (40-75 kg/m2) ve Kumluca’da çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK TAHMİN



İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle:

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy / 08:30 – 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa / 07:50 – 09:45

Bandırma-Yenikapı-Bostancı / 07:45 – 10:45

Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.



İptal edilen seferler şöyle:

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)