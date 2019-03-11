Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı geldi! Yarına dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya ve İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Mersin’in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇORUM °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
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