Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı geldi! Yarına dikkat…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Trakya ve İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağışa ilişkin bir duyuru yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, “Yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (40-80 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Mersin’in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Antalya, Burdur’un doğusu, Isparta’nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 6°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu