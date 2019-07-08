Son dakika: Meteoroloji’den İstanbullulara flaş uyarı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul’un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçeleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçeleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 21°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gümüşhane çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bingöl, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batman çevrelerinin kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 37°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık