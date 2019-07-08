Son dakika: Meteoroloji’den İstanbullulara flaş uyarı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre;: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul’un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesimi yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçeleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, batı çevreleri yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçeleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 21°C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gümüşhane çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BAYBURT 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinde çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Bingöl, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Batman çevrelerinin kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 37°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık