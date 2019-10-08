Son dakika: Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İstanbul’da yağmur ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların saat 18.00’a kadar sürmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (30-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORTA KARADENİZ’E FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz’de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın (salı) öğleden sonra İnebolu-Sinop arasında kuzey ve kuzeydoğudan, yarın (salı) akşam saatlerinden sonra Sinop-Trabzon arasında kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın çarşamba (09/10/2019) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.