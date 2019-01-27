Son dakika: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı! Yağışlar sürecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava durumu raporuna göre; ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş’un güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ SÜRECEK

Yağışların Antalya çevresinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Van ile Muş’un güney ilçelerinin, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde zaman zaman yoğun olması beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgemiz genelinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da 27 Ocak pazar günü yağışların sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Öğleden sonra ise hava yer yer çok bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağmurlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu kesimlerde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU



Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş’un güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlak karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

IZMIR °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu