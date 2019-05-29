Son dakika: Meteoroloji’den o illere flaş uyarı geldi!

Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Çankırı çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada,” Yapılan son değerlendirmelere göre, bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında yer alan Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmesi beklendiğinden, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir”denildi.

Merkez özellikle güneş çarpmasına karşı tedbirli olunmasını isterken, tansiyon, kalp ve solunum rahatsızlıkları bulunanları özellikle dikkat etmesini gerektiği bilgisini verdi.

İstanbul’da özellikle öğle saatlerinde termometreler 30 dereceye kadar yükseldi. İstanbul’daki sıcak havalardan turistler de etkilendi. İstanbul'un en yoğun yerlerinden biri olan Taksim Meydanı'nda gezen uzak doğulu turistler taşıdığı şemsiyelerle güneşten korunmanın yollarını aradı. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da ellerindeki gazete ve kağıtlar ile güneşten korunmaya çalıştığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

AJANSLAR