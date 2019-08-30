Son dakika: Bazı illere çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı…

Yurdu yer yer etkileyen sağanak yağışlar için Meteoroloji’den bir uyarı daha geldi. Meteoroloji’nin uyarısına göre sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'de başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinde etkisini artırarak Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu (Araklı, Of, Sürmene, Hayrat, Dernekpazarı) ve Artvin'in kıyı (Arhavi, Kemalpaşa, Hopa, Murgul, Borçka) ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SAĞANAKLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara Bölgesinin Karadeniz kıyı kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Tokat, Sivas, Batman, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğu, Artvin’in kıyı ilçeleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.