Son dakika: Meteoroloji’nin uyardığı bölge değişti! Kuvvetli geliyor…

Meteoroloji’den kuvvetli yağış konusunda son dakika uyarısı geldi. Uyarıya göre sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırması beklenen sağanak yağışların, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda kuvvetli (25-60 kg/m2) olması bekleniyor. Yağış sebebiyle ulaşımda aksamalar, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞLAR SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzeyi, Sakarya, Düzce, Ordu, Adana, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu (Ardahan hariç) ile Kırşehir, Kayseri, Konya, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Niğde, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu ile Adana'nın doğusu, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, K. Maraş’ın kuzey ilçeleri, Malatya ve Elazığ'ın yüksekleri ile Kayseri çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSELECEK

Hafta sonu yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.