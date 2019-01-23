Son dakika… MHP 21 adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamada 21 adayın ismi daha MHP cephesinde netleşti.
21 ilçeye aday olarak gösterilen isimler şu şekilde:
Adıyaman'ın Gerger ilçesi Namık Kılıç
Afyonkarahisar Bayat ilçesi Seyfettin Atacan
Afyonkarahisar Sandıklı ilçesi Mustafa Gürel
Giresun Alucra ilçesi Suat Aybar
Elazığ Karakoçan ilkesi Selçuk Perdeci
Hakkari Çukurca ilçesi Naci Sevinç
Isparta Aksu ilçesi Süleyman Uzun
Isparta Keçiborlu ilçesi Osman Gürsel Türksoy
Isparta Sütçüler ilçesi Mustafa Rıdan Ertan
Kastamonu Şenpazar ilçesi Mustafa Eğilmez
Kütahya Simaz ilçesi Erat Efe
Afyonkarahisar Şuhut Karadili Beldesi Abdullah Sarıtepe
Elazığ Karakoçan Sarıcan Beldesi Erhan Keskin
Giresun Yenesil Ören Beldesi Sabit Balcı
Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik Beldesi Tezcan Yılmaz
Hakkari Yüksekova Esendere Beldesi Seyfettin İlhan
Siirt Pervari Beğendik Beldesi Sabri Solmaz
Tokat Niksar Gökçeli Beldesi Atanur Acar
Tokat Niksar Yazıcık Beldesi Ayhan Kayışkıran
Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Beldesi İmran Karacabey
Bartın Ulus Abidin Paşa Beldesi İsa Tuncer
İHA
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