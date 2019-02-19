Son Dakika… Milas’taki maden faciasında son işçinin de cenazesi çıkarıldı! 3 gözaltı

YAKINLARI ŞANTİYE GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

Öte yandan Servet Çapacıoğlu’nun yakınları, cenazenin çıkarılma çalışmaları sürürken, şantiye yetkilileri ile tartıştı. Milas Kaymakamı Eren Arslan ve jandarma ekiplerinin araya girmesiyle Çapacıoğlu’nun yakınları sakinleşti.

OLAYLA İLGİLİ 3 GÖZALTI

Feldspat maden sahasındaki faciayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Jandarma ekipleri, şirket sahibi M.A.K. ile şirket yetkisi S.A.’yı gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan; ancak ulaşılamayan Ö.K.’nin de arandığı belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz ise işletmenin ruhsatsız olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yavuz, maden ocağının ruhsatlı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

AKP’Lİ VEKİLLERDEN İNCELEME

Bu arada, AKP Muğla milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, maden sahasına gelerek incelemelerde bulundu. Gökcan, olayın son derece üzüntü verici olduğunu ifade ederek, “Olayı haber alır almaz, Muğla Valimiz Esengül Civelek kısa sürede bölgeye intikal etti. Acil yardım ekiplerimiz, işçilerimizi sağ salim kurtarmak için insan üstü bir çaba gösterdi, ancak beklediğimiz mutlu haberi alamadık. Acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı işçi kardeşimize de acil şifalar dileklerimizi iletiyoruz. Kazayla ilgili soruşturma da Cumhuriyet Başsavcılığımızca çok yönlü olarak sürdürülüyor” dedi.

AKP Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve AKP Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak da milletvekillerine eşlik etti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEME YAPACAK

Muğla’nın Milas ilçesindeki feldspat madeninde, devrilen kayanın altında kalan 3 işçinin ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti oluşturuldu. Milas Cumhuriyet Başsavcısı Adem Efe, yazılı açıklama yaparak, soruşturma kapsamında maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirtti. Başsavcı Efe, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve gelişmelerden bilgi verileceğini kaydetti.

İŞÇİLERDEN ŞÜKRÜ OTLAK, TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla’nın Milas ilçesinde feldspat madeninde devrilen kayanın altında kalarak ölen işçilerden evli ve 2 kız çocuğu babası 42 yaşındaki Şükrü Otlak, bugün, yaşadığı kırsal Kırcağız Mahallesi’nde toprağa verildi. Şükrü Otlak, evinin önünden helallik alındıktan sonra köydeki camide öğle vakti beklenmeden kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Büyükşehir Belediye Baskanı CHP’li Osman Gürün, CHP milletvekilleri Süleyman Girgin ve Suat Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Milas Kaymakamı Eren Arslan, mahalle sakinleri ve yakınları katıldı.

DHA