Son dakika… Milli Savunma Bakanlığından şehit açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Şırnak/Silopi'de 04 Mart 2019 tarihinde nöbet görevi esnasında meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki 172. Zırhlı Tugay Hudut Tabur Kışla Hizmet Tk. Komutanlığı emrinde görevli Piyade Er Uğur Çakmak’ın nöbet mevziinde arkadaşının silahının ateş alması sonucunda şehit düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Arkadaşının silahından çıkan mermi ile boyun bölgesinden yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Er Uğur Çakmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit Piyade Er Uğur Çakmak'ın Balıkesir'in İvrindi ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Ailesinin İzmir'de yaşadığı şehit Piyade Er Uğur Çakmak'ın yarın öğle namazına müteakip İvrindi'de kılınacak cenaze namazının ardından İvrindi'de toprağa verilmesi bekleniyor” denildi. AJANSLAR