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Son dakika… MSB duyurdu: PKK/YPG, 800 IŞİD’liyi serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 binden fazla IŞİD'liyi etkisiz hale getirdiğini, PKK/YPG terör örgütünün ise Tel Abyad Hapishanesi'ndeki en az 800 IŞİD'liyi serbest bıraktığını açıkladı.

17:35 -
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Son dakika… MSB duyurdu: PKK/YPG, 800 IŞİD’liyi serbest bıraktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin, IŞİD’li teröristlerle tereddütsüz bir iradeyle mücadele eden tek ülke olduğu ve IŞİD tehdidine yüzlerce kayıp verdiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4 binden fazla azılı DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ’lıyı serbest bırakmıştır. Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ’ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir.” DHA

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Son güncelleme: 17:56 17.11.2019
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