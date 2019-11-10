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Son Dakika… MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

17:46 -
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Son Dakika… MSB: Irak kuzeyinde 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

İHA

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