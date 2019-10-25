Son dakika… MSB’den flaş Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

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Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK’lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi. AA