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Son dakika… MSB’den flaş Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve patlayıcı madde temizliği yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

20:18 -
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Son dakika… MSB’den flaş Barış Pınarı Harekâtı açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı temizlik faaliyetinde bulunan TSK unsurlarına yönelik YPG/PKK’lı teröristlerce taciz ateşi açıldığı belirtildi.

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Teröristlerin açtığı ateşe, meşru müdafaa kapsamında TSK unsurlarınca gerekli karşılığın verildiği vurgulanan açıklamada, meşru müdafaa kapsamında yapılan faaliyetlerin, birliklerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğu ve sadece YPG/PKK’lı teröristlerin hedef alındığı kaydedildi. AA

Milli Savunma Bakanlığı PKK son dakika taciz
Son güncelleme: 20:43 25.10.2019
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