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Son dakika…. MSB’den güvenli bölge açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD ile Barış Pınarı Harekâtı kapsamında üzerinde mutabık kalınan terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi sürecinin yakından takip edildiği, kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

18:21 -
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Son dakika…. MSB’den güvenli bölge açıklaması!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile Barış Pınarı Harekâtı kapsamında üzerinde mutabık kalınan; terör örgütü PKK/YPG’nin güvenli bölgeden geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması ve tahkimatlarının tahrip edilmesi hususlarının yakından takip edildiği belirtildi.

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“CANLA BAŞLA ÇALIŞMAKTADIR”

Kontrol altına alınan bölgelerde hayatın normale dönmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirilen açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla ciddiyet ve samimiyetle kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmek için canla başla çalışmaktadır” ifadesi kullanıldı. AA

Milli Savunma Bakanlığı PKK son dakika
Son güncelleme: 18:48 18.10.2019
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