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Son dakika… MSB’den sivil şehitler için açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden sınırdaki ilçelerimize yaptığı saldırılar sonucunda şehit düşen sivil vatandaşlarımız için taziye mesajı yayımladı.

17:59 -
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Son dakika… MSB’den sivil şehitler için açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Bakanlıktan yayımlanan mesajda, “Akçakale'de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG'li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtaları ile imha edildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak! Milletimizin başı sağ olsun…” ifadeleri kullanıldı.

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“BEBEK KATİLİ PYD/YPG”

Bakanlık şehit olan siviller için, “Terör örgütü PKK/PYD-YPG bugün kabul edilemez bir insanlık suçu daha işledi. Eli kanlı terör örgütü Akçakale'ye attığı havan mermisiyle biri bebek olmak üzere 2 masum sivili şehit etti. Bebek katili PKK eşittir Bebek Katili PYD/YPG!” dedi.

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Son güncelleme: 18:12 10.10.2019
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