Son dakika… Muharrem İnce’den KHK tepkisi!

Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi kararını verdi. Karara CHP’li Muharrem İnce’den sert tepki geldi.

İLGİLİ HABER Son dakika... KHK'lı başkanlara mazbata yok!

“MUZ CUMHURİYETİ DENİR”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnce, “Öyle bir ülke düşünün ki seçime girmek serbest, kazanmak yasak. Seçime girerken aranmayan bir koşul seçildikten sonra aranamaz. Aranırsa buna keyfi uygulama denir. Böyle devletlere de muz cumhuriyeti denir. YSK seçildiği halde KHK ile atıldığı gerekçesiyle mazbata verilmeyeceğine hükmünü vererek kendini Türkiye’de keyfi hukukun kurumu haline getirmiştir” dedi.

İLGİLİ HABER CHP'nin Maltepe başvurusuna AKP ve MHP karşı çıktı!

“MİLLİ İRADENİN GASP EDİLMESİDİR”

Eleştirilerini sürdüren İnce, “KHK ile atılır milletvekili seçilirsen sorun yok. Ama Belediye Başkanı seçilirsen sana görev verilemez. Seçilmiş insanlara, herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın seçilme hakkın yok demek sadece o kişinin temel bir hakkının gasp edilmesi değildir, aynı zamanda sandıktan çıkan yereldeki milli iradenin de yok sayılması demektir. İkinci gelen adayın birinci ilan edilmesi ise tam anlamıyla yereldeki milli iradenin gasp edilmesidir” ifadelerini kullandı.