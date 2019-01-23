Son dakika… Müjdat Gezen artık karakola imza vermeyecek

Haberi Müjdat Gezen’in avukatı Celal Ülgen Twitter’dan, “Son dakika; Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek” sözleriyle duyurdu.

GEZEN YURT DIŞINA ÇIKABİLECEK

Ülgen, usta sanatçının yurt dışına çıkış yasağının da kaldırıldığını, “Önemli açıklama; Anadolu Cumhuriyet savcılığının telefonundan arandım ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol tedbirinin savcılık tarafından RESEN kaldırıldığı bilgisi verildi. ADLİ KONTROL TEDBİRİ içinde yurt dışına çıkış yasağı da bulunduğuna göre an itibariyle yurt dışına çıkabilecek” ifadeleriyle açıkladı.

Önemli açıklama; Anadolu Cumhuriyet savcılığının telefonundan arandım ve Müjdat Gezen'in Adli Kontrol tedbirinin savcılık tarafından RESEN kaldırıldığı bilgisi verildi. ADLİ KONTROL TEDBİRİ içinde yurt dışına çıkış yasağı da bulunduğuna göre an itibariyle yurt dışına çıkabilecek. — Av. Celal ÜLGEN (@celalulgen) 23 Ocak 2019



NE OLMUŞTU?

Usta sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, duayen gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası programında söyledikleri sözlerden dolayı savcılık tarafından ifade vermeye çağrılmış ve mahkeme iki usta sanatçıya her hafta karakola imza verme zorunluluğu ve yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Savcılık soruşturması sonrası RTÜK, Halk Arenası programına 5'i Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın konuk olduğu, 3'ü de usta kalem gazeteci Yılmaz Özdil'in konuk olduğu programlar olmak üzere toplamda 8 program durdurma cezası vermişti.