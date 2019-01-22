Son dakika… Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Nazlı Ilıcak SEGBİS ile katıldı. Ilıcak savunmasında dosyaya giren yeni belgeleri görmeden savunma yapamayacağını söyleyerek şunları vurguladı:

“Yeni belgeler gelmiş. Bu belgeleri mutlaka görmem lazım. Bunları görmeden savunma yapamam. 75 yaşındayım katarakt ameliyatı olmam lazım. Bu ayın sonunda ameliyat olacağım. Gözüm de görmüyor okuyamıyorum. Yeni heyet olarak geldiğiniz için bunu söylüyorum. Basın Kanunu’na göre yayınlanan bir haber hakkında 4 ay içinde dava açılması gerekmektedir. 75 yaşındaki bir kadın yargılandığı bir davadan yeniden yargılanıyor. Mevcut yasalara uyulmasını istiyorum” dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Nazlı Ilıcak’ı “Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

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DHA