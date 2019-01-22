Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 10 ay hapis cezası

Nazlı Ilıcak, “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında Ilıcak "Yeni belgeler gelmiş. Bu belgeleri mutlaka görmem lazım. 75 yaşındayım katarakt ameliyatı olmam lazım. Bu ayın sonunda ameliyat olacağım. Gözüm de görmüyor okuyamıyorum" dedi.

Can ÖZÇELİK
14:09 -
Haberler Gündem
Son dakika… Nazlı Ilıcak’a 5 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Nazlı Ilıcak SEGBİS ile katıldı. Ilıcak savunmasında dosyaya giren yeni belgeleri görmeden savunma yapamayacağını söyleyerek şunları vurguladı:

“Yeni belgeler gelmiş. Bu belgeleri mutlaka görmem lazım. Bunları görmeden savunma yapamam. 75 yaşındayım katarakt ameliyatı olmam lazım. Bu ayın sonunda ameliyat olacağım. Gözüm de görmüyor okuyamıyorum. Yeni heyet olarak geldiğiniz için bunu söylüyorum. Basın Kanunu’na göre yayınlanan bir haber hakkında 4 ay içinde dava açılması gerekmektedir. 75 yaşındaki bir kadın yargılandığı bir davadan yeniden yargılanıyor. Mevcut yasalara uyulmasını istiyorum” dedi.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, sanık Nazlı Ilıcak’ı “Devletin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

İLGİLİ HABERNazlı Ilıcak'a ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret'ten 1 yıl 2 ay hapisNazlı Ilıcak'a ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret'ten 1 yıl 2 ay hapis

DHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 21:07 22.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more