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Son dakika… Oktay ve Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'ya gidiyor.

17:56 -
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Son dakika… Oktay ve Çavuşoğlu Yeni Zelanda’ya gidiyor

Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Sosyal paylaşım sitesinden Erdoğan’ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaşan Altun, konuşmanın detayını da aktardı.

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Erdoğan, telefon görüşmesinde 49 kişinin katledildiği, 48 kişinin de yaralandığı terör saldırısını tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bildirerek, “Ben Başkan Yardımcımı ve Dışişleri Bakanımı bir heyet ile birlikte Yeni Zelanda’ya gönderiyorum. Onlarla birlikte yeni yol haritasını belirleme noktasında bir değerlendirme yaparsanız çok isabetli olacaktır. Özgürlükler ülkesi Yeni Zelanda’ya bir gölge düşürülmesini asla istemeyiz” dedi. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:58 15.03.2019
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