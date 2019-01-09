Son dakika | Okullar bu il ve ilçelerde tatil edildi

Türkiye'nin etkisi altında olduğu soğuk ve kar yağışlı hava nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte o il ve ilçeler...

10 Ocak Perşembe günü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler şöyle;

BİTLİS

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar yarın için tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; elverişsiz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak 2019 Perşembe günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır” denildi.

ADIYAMAN

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti. Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.

BİNGÖL

Bingöl’ün Solhan, Yedisu ve Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bingöl’de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Dünden itibaren yoğun şekilde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle ilçelerde kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Araçların karda kaybolduğu Karlıova, Yedisu ve Solhan’da vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı.

Yoğun kar yağışı alan Karlıova, Yedisu ve Solhan’da alınan kararla okullar yarın da tatil edildi. Kent merkezi ile diğer ilçelerde okulların tatil edilip edilmeyeceğinin ilerleyen saatlerde belirli olacağı öğrenildi. Belirli aralıklarla kar yağışının sürdüğü ilçelerde zaman zaman tipi de etkili oluyor. Kar nedeniyle tüm yolların kapalı olduğu, elektriklerin sürekli gelip gittiği ilçelerin merkezinde ise belediye ekipleri ana arterlerde karları temizleyerek yolları açmaya çalışıyor. Vatandaşlarda son yılların en çok yağışı ile karşı karışa kaldıklarını ve zor günler geçirdiklerini ifade etti. AJANSLAR