Son dakika: Önce yağmur ve kar! Sonra yaz… | Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Hava durumuna dair son dakika tahminleri yayınlandı. Meteoroloji’nin tanminlerine göre bugün yurdun batı ve kuzey kesimleri hafif yağışın etkisinde olacak. Kar yarın doğu bölgeleri etkileyecek ancak bu etki kısa sürecek. Cuma gününden itibaren yükselen sıcaklıklarla beraber hafta sonu tüm yurt bahar havasına doyacak.

YAĞMUR VE KARIN ARDINDAN BAHAR GELİYOR!

Kısa süreli etkili olacak yağmur ve kar yağışının ardından Türkiye’ye bahar havası hakim olacak. İşte 5 günlük hava durumu tahmin haritası…

BUGÜN PUSLU HAVAYA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.