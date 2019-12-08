Son dakika… Ordu’da fındık fabrikasında yangın

Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık kırma fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Organize Sanayi Bölgesindeki Gökhan Çelebi’ye ait fındık kırma fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bu sırada, yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek fenalaşan itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. AA