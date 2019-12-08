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Son dakika… Ordu’da fındık fabrikasında yangın

Altınordu ilçesindeki fındık kırma fabrikasında çıkan yangından bir itfaiye eri etkilendi. Maddi hasara neden olan yangın yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına alınırken itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

17:55 -
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde fındık kırma fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

DHA – Ordu’da Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık fabrikasında yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesindeki Gökhan Çelebi’ye ait fındık kırma fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Fabrikadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bu sırada, yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek fenalaşan itfaiye erine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. AA

Haber Ordu Polis Sağlık Sanayi son dakika Türkiye yangın
Son güncelleme: 18:34 08.12.2019
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