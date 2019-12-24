Son dakika… Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

Gezi Parkı davası kapsamında 784 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün Silivri’de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Mahkeme, aralarında Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne neden olan Mevlüt Saldoğan’ın da bulunduğu polislerin ve Hazine’nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

İLGİLİ HABER AİHM'in ihlal kararı sonrası Gezi Parkı davası başladı

Adalet Bakanlığı’na AİHM kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin yazılan yazının cevabının beklenmesine karar verildi. Adli kontrol taleplerinin kaldırılması taleplerinin reddine, AYM’nin kararının gözönünde bulundurularak Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2020’de yapılacak.