Son dakika… Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi’nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.

MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu’nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci’nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu’nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu’nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu’nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz’da Silivri’de üzere ertelendi.

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KAVALA TAHLİYESİNİ TALEP ETMİŞTİ

İş insanı Osman Kavala, Gezi olayları sürecinde, hükümet yetkilileriyle halk arasında uzlaşma sağlamaya çalıştığını anlattığı savunmasında, “Hükümet yetkilileri ile konuşarak, onlarla protesto eylemlerine katılanlar arasında uzlaşma sağlamaya çalışan birisinin kaos ve kargaşa ortamı yaratarak darbeye zemin hazırlıyor olmasının nasıl bir mantıkla açıklanabileceğini anlayamıyorum. Gezi olaylarında yer alan yüzbinlerce kişiden farkım olmadığı belirtir tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadeleriyle tahliyesini talep etmişti.

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