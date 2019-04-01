Son dakika: Özhaseki’den seçim sonucu yorumu ‘Saygı duyulmalı’

AKP’li Mehmet Özhaseki seçimlerden sonra ilk olarak, “O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Ankara’da da belki binlerce sandıkta bariz hatalar var” açıklamasını yaptı.

Özhaseki’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

“Her şeyin önünde milletin iradesini tuttuk ve miletin iradesinde üstünde bir güç olmadığına inandık. Böyle mücadele ettik. Senelerimiz böyle geçti çok şükür. Dün de Türkiye sathında bir iki olumsuz olay hariç büyük bir huzur içerisinde herkes gitti sandıklarda oyunu kullandı. Tabii ki o sandıklardan çıkan sonuca da hepimizin saygı duyması icab ediyor.

Bizler de kendi çapımızda arkadaşlarımızla Ankara için düşündüklerimizi hazırlayıp 3 ay boyunca seçim kampanyamızda dilimiz dödndüğünce gücümüz yettiğince Ankara’nın en ücra köşelerine kadar giderek derdimizi anlatmaya çalıştık. Gittiğimiz her yerde güleryüzle karşılandık. Anlattığımız projeler insanların hoşuna gitti. Çok şükür, bir tek kem sözle bile karşılaşmadık. Bunun rahatlığı içerisindeyiz.

O sandıktan ne çıkıyorsa başımız gözümüz üstüne. İtirazların sebebi illa biz alalım kaygısı değil. Milletin iradesinin tecelli etmesi duygusudur. Ankara’da da belki binlerce sandıkta bariz hatalar var. Önümüzdeki günlerde inşallah hayırlı sonuçlar alırız. Milletin müsterih olması önemli.

AK Parti özeleştiri kültürü çok gelişmiş bir partidir. Açık ara birinci partiyiz. Cumhur İttifakı, beka meselesi üzerine kuruldu.”