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Son dakika… Ali Babacan: Ülke karanlık bir tünele girdi

Daha önce AKP'den bakanlık ve milletvekillikleri yapan Ali Babacan, AKP'den istifa etmesinin ardından ilk kez televizyona çıktı. Babacan, ülkenin karanlık bir tünele girdiğini ifade etti.

21:05 -
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Son dakika… Ali Babacan: Ülke karanlık bir tünele girdi

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın konuğu olan AKP’nin kuruluşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Babacan, partisinden istifa etmesi konusunda 2011 yılından itibaren yaşanan olumsuzlukları işaret etti. Babacan, olumsuzlukların giderilmesi için 2013 yılından 2019’a kadar uğraştıklarını ancak başarılı olamayınca istifa ettiğini belirtti.

“ÜLKE KARANLIK BİR TÜNELE GİRDİ”

Ülkenin karanlık bir tünele girdiğini belirten Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisinin partiden ayrılmasını istemediğini de açıkladı. Babacan daha önce atacakları bir ayrılık adımının mevcut düzeni olumsuz etkileyeceği korkusuyla bundan kaçındıklarını ifade etti.

Ülkenin içinde bulunduğu durumla ilgili kendini büyük bir vebal altında hissettiğini söyleyen Babacan, gelinen noktada partiden ayrılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

AYRINTILAR GELECEK…

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Son güncelleme: 21:11 26.11.2019
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