Son dakika… Polis şüphelendi, çantalarını aradı! Bakın içlerinden ne çıktı?

İstanbul’a gitmek için Van Ferit Melen Havalimanı’na giden İran uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G., giriş kontrol noktasından geçerken, görevli polisler, X-Ray cihazına bıraktıkları valizleri şüphe üzerine aradı.

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, toplam 83 kilo 300 gram trüf mantarı ele geçirildi.

Trüf mantarının gümrüklenmiş piyasa değerinin 1 milyon 170 bin 383 lira olduğu belirtildi. Trüf mantarının toplanması ve ticaretinin yapılması izne bağlı olduğu için şüpheliler hakkında kaçakçılıktan adli işlem yapıldı. (DHA)