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Son dakika… PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürlüğü Genel müdürü Kenan Bozgeyik sürpriz bir şekilde görevden alınarak yerine Aysel Kandemir getirildi.

10:42 -
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Son dakika… PTT Genel Müdürü görevden alındı

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, görevden alındı. Aysel Kandemir, PTT Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Aysel Kandemir kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunudur.

Hacettepe Üniversitesi, Bilişim Hukuku ve A.B.D. Colorado Üniversitesi, Sayısal Telekomünikasyon Şebekeleri alanında yüksek lisansını yaptıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar olarak görev yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcılığı yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

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Son güncelleme: android-time 12:05 27.02.2019
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