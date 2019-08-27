Son dakika… Putin, Eylül’de Ankara’ya geliyor

İki ülke arasında Suriye’de tırmanan gerilim sonrası gerçekleştirilen görüşmeyi dünya basını yakından takip etti.

Görüşme sonrası açıklamada bulunan Putin, “Astana toplantısı için Eylül’de Ankara’ya davetliyiz. Astana süreci Suriye’deki sorunların çözümü için en doğru yöntem. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olunmalı. İdlib’deki durum için ek tedbirler alınmalı” dedi.

Akkuyu Nükleer Santral Projesi için de açıklamada bulunan Putin, “Akkuyu ve Türkakımı projeleri Avrupa’nın enerji ihtiyacına hizmet edecek” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, “Bu anlamlı ziyareti, gerek Rusya, gerekse dünyadaki savunma sanayileri, uzay teknolojileri ile alakalı gelişmeler konusunda önemli bir sıçrama olacağına inanıyorum. Rusya’da bu fuar sebebiyle bulunmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ziyaretimiz Rusya’nın havacılık alanında ulaştığı seviyeyi görmemizi sağladı. Teknofest’te biz de Rus dostlarımızı ağırlamak istiyoruz” dedi.

Suriye konusunda da açıklamada bulunan Erdoğan, “İdlib için Astana ruhuna uygun çalışmalıyız. Suriye rejiminin saldırısı sona ererse İdlib’de güvenliği sağlarız” ifadelerini kullandı.

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