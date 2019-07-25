Son dakika.. S-400 teslimatında birinci etap tamam

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada S-400 birinci sevkiyatının bugün tamamlandığı ve Rusya’dan 30 uçak geldiğini belirtildi. Ayrıca ikinci S-400 bataryasının da Ankara’ya getirileceği vurgulandı.

Bilgilendirme toplantısında S-400 teslimatı, Pençe Harekatı ve son gelişmeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda öne çıkan notlar şöyle:

Yurt içinde ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda son üç ayda 24'ü sözde lider kadroda 489 terörist etkisiz hale getirildi.

17.505 İHRAÇ

FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 17 bin 505 personel ihraç edildi. 6 bin 425 personel hakkında adli ve idari süreç sürüyor.

TERHİS OLAN ASKERLER

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğü girmesinden bu yana 6 aylık hizmet süresini tamamlayan 122 bin asker terhis edildi.