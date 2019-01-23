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Son dakika | Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi (SP) 31 Mart yerel seçimleri için 277 belediye başkan adaylarını açıkladı.

19:15 -
Haberler Gündem
Son dakika | Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi tarafından açıklanan listede, 5 büyükşehir belediye başkan adayı, 26 il belediye başkan adayı, 212 ilçe belediye başkan adayı ve 34 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplamda 277 aday açıklandı.

SP’nin 31 Mart için 277 adayı şöyle;

ANTALYA      ALİ    AKTAŞ
DENİZLİ        SÜLEYMAN    DEMİREL
ESKİŞEHİR   LEVENT    BAŞTÜRK
MALATYA     OSMAN CEMALİ    MARASALI
TEKİRDAĞ    FETİ    PEHLİVAN
ADIYAMAN   AHMET FARUK    ÜNSAL
AĞRI            MEHMET    ERAT
AKSARAY     LEVENT SERDAR    ŞAHİN
BAYBURT     OSMAN NURİ    TEMÜR
BİTLİS           YAŞAR    BUHAN
BOLU            TURAN    KILINÇ
BURDUR       MUSA    SAYAR
ÇANKIRI        MUSTAFA    ÜNVER
EDİRNE         MANSUR    İRİŞ
ELAZIĞ          HALUK    ARSLAN
GÜMÜŞHANE  ŞERİF    ERDAL
HAKKARİ         RAHMİ    ÇİFTÇİ
ISPARTA          FARUK    ALGINKILINÇ
KARABÜK       MEHMET    YÜCE
KARAMAN       ŞABAN    ŞAHİN
KIRKLARELİ     MİTHAT    ÖZDEMİR
KIRŞEHİR         YUSUF    TURAN
KİLİS            ŞERİF    KARAKURT
KÜTAHYA         ÖMER FARUK    EVREN
NEVŞEHİR       İSMET FATİH    TERZİOĞLU
NİĞDE            NİHAT    ALTIPARMAK
OSMANİYE     ÖMER    YAĞMUR
SİVAS            MELİH    SEÇİLMİŞ
TOKAT            ALPARSLAN    AKYÜZ
UŞAK            İBRAHİM    DAĞGEZEN
YALOVA            RESUL    GENÇ
ADANA    KOZAN        KAZIM    ÖZGAN
ADIYAMAN    ÇELİKHAN        MEHMET    BORA
ADIYAMAN    GERGER        ZEYNEL    ASLAN
ADIYAMAN    KAHTA        İBRAHİM YUSUF    TURANLI
ADIYAMAN    SAMSAT        HAYRETTİN    KUŞTEPE
AFYONKARAHİSAR    BAŞMAKÇI        AYHAN    KEMİK
AFYONKARAHİSAR    BAYAT        ERHAN    AKPINAR
AFYONKARAHİSAR    ÇAY        MUSTAFA    DOĞANER
AFYONKARAHİSAR    DİNAR        YAŞAR    KARAKAYA
AFYONKARAHİSAR    İSCEHİSAR        ALİ    BAŞPINAR
AFYONKARAHİSAR    SANDIKLI        HASAN    BALYALI
AFYONKARAHİSAR    SULTANDAĞI        AYHAN    ÇELİK
AĞRI    ELEŞKİRT        RAMAZAN    YAKUT
AĞRI    HAMUR        İSMET    ASLAN
AĞRI    PATNOS        ABDULHALIK    TAŞKIN
AĞRI    TUTAK        MEHMET SENA    DURĞUT
AKSARAY    ESKİL        SERDAR DOĞAN    MUTLU
AKSARAY    GÜZELYURT        HACI İSMAİL    ARAL
ANKARA    AKYURT        YASİN    ÇİFTCİ
ANKARA    ALTINDAĞ        CEMAL    SERTKAYA
ANKARA    ÇANKAYA        HASAN    ÇIPLAK
ANKARA    ÇUBUK        SÜLEYMAN    HAKSEVER
ANKARA    ELMADAĞ        NURİ    YURDAKUL
ANKARA    EVREN        YUSUF    YİĞİTER
ANKARA    HAYMANA        AYTEKİN    YÜZER
ANKARA    MAMAK        SEYİTMEHMET    KARAGÜLLE
ANKARA    YENİMAHALLE        MEHMET    ŞAHİN
ANTALYA    AKSEKİ        MUAMMER    GÖK
ANTALYA    DÖŞEMEALTI        ÖMER    SAÇKAN
ANTALYA    FİNİKE        YAKUP    ŞAFAKÇI
ANTALYA    GAZİPAŞA        MUSTAFA    BACAK
ANTALYA    KAŞ        HAMZA    KARAAĞAÇ
ANTALYA    KEPEZ        MEHMET    AKBURAK
ANTALYA    KONYAALTI        ALİ    SOYSAL
ARTVİN    ARDANUÇ        ŞAHİN    ALAÇAM
ARTVİN    ARHAVİ        ETHEM    ERGÜNEY
ARTVİN    BORÇKA        MUSTAFA    İSKENDEROĞLU
ARTVİN    HOPA        SERVER    EKSİLMEZ
ARTVİN    ŞAVŞAT        MİKAİL    KOCA
ARTVİN    YUSUFELİ        MUSTAFA    AKSOY
AYDIN    BOZDOĞAN        TALHA    KAYAOĞULLARI
AYDIN    NAZİLLİ        VAHAP    KIRCA
BALIKESİR    ALTIEYLÜL        HALİL    UÇAR
BALIKESİR    AYVALIK        SERDAR    YILMAZ
BALIKESİR    BALYA        YASİN    EROL
BALIKESİR    BANDIRMA        EKREM    SÜZEN
BALIKESİR    BİGADİÇ        HASAN    KARADUMAN
BALIKESİR    BURHANİYE        FATİH    ÖLMEZ
BALIKESİR    EDREMİT        AHMET    PINAR
BALIKESİR    ERDEK        MUSTAFA    KÖSE
BALIKESİR    GÖMEÇ        AHMET    AYGÖREN
BALIKESİR    GÖNEN        MEHMET    TABAN
BALIKESİR    HAVRAN        SİNAN    BAŞARAN
BALIKESİR    İVRİNDİ        HÜSEYİN    GÜLLÜHAN
BALIKESİR    KARESİ        YUSUF    SEREN
BALIKESİR    KEPSUT        MUSTAFA    HIDIR
BALIKESİR    MANYAS        NECAT    KIZILCIK
BALIKESİR    MARMARA        SÜHEYB    BALABAN
BALIKESİR    SAVAŞTEPE        ALİ    KARAKAŞ
BALIKESİR    SINDIRGI        AHMET    AY
BALIKESİR    SUSURLUK        MURAT    SAVUT
BİNGÖL    ADAKLI        SACİT    ALMALI
BİNGÖL    SOLHAN        MEHMET EMİN    DÜŞEN
BİTLİS    HİZAN        CEZAİL    AKTAŞ
BURSA    BÜYÜKORHAN        İSMAİL    ŞAŞKIN
BURSA    GEMLİK        ADNAN    BIYIKLI
BURSA    HARMANCIK        AHMET    KAYA
BURSA    KESTEL        MEHMET    AKBABA
BURSA    ORHANGAZİ        MEHMET EMİN MÜCAHİT    HATİPOĞLU
BURSA    YENİŞEHİR        MEHMET    KAYA
ÇANAKKALE    BAYRAMİÇ        ALİ    ALGÜL
ÇANAKKALE    BİGA        ADNAN    KÖMÜRCÜ
ÇANAKKALE    ÇAN        ORHAN    GÖRMEZ
ÇANAKKALE    EZİNE        MUSTAFA    EROL
ÇANAKKALE    GELİBOLU        BÜNYAMİN    ÜNLÜ
ÇANAKKALE    LAPSEKİ        AYHAN    SÖNDÜR
ÇANAKKALE    YENİCE        İSMAİL    TÜTÜNCÜ
ÇANKIRI    ATKARACALAR        ZEKERİYA    ÇAKIR
ÇANKIRI    ELDİVAN        FARUK    KARATATAR
ÇANKIRI    ORTA        AHMET NAFİZ    TEKİN
ÇANKIRI    YAPRAKLI        ABDULMUTTALİP    AYDOĞAN
ÇORUM    İSKİLİP        HASAN    MERT
ÇORUM    OSMANCIK        ALAATTİN    UĞUR
DENİZLİ    ACIPAYAM        BAYRAM    ÜNNÜ
DENİZLİ    BABADAĞ        BİLAL OSMAN    ZEYBEK
DENİZLİ    ÇAMELİ        MEVLÜT    SÖNMEZ
DENİZLİ    ÇARDAK        BÜRHAN    TOKAY
DENİZLİ    ÇİVRİL        MURAT    SARI
DENİZLİ    GÜNEY        HAYDAR    ÇALLIER
DENİZLİ    HONAZ        NAİL    ŞİMŞEK
DENİZLİ    KALE        AHMET    YILMAZ
DENİZLİ    MERKEZEFENDİ        TANER    İZGİ
DENİZLİ    PAMUKKALE        RAMAZAN    SALİM
DENİZLİ    SARAYKÖY        RAMAZAN    ÖZTÜRK
DENİZLİ    SERİNHİSAR        ÖMER    YAĞCIOĞLU
DÜZCE    CUMAYERİ        ALİBABA RAHMAN    GÜRSOY
EDİRNE    HAVSA        KEMAL    DURKAYA
EDİRNE    KEŞAN        AHMET    KÖSELER
EDİRNE    LALAPAŞA        OĞUZ    KALKAN
EDİRNE    MERİÇ        EROL    PARAZİL
ELAZIĞ    ALACAKAYA        DAVUT    TUNÇ
ELAZIĞ    KARAKOÇAN        ALİCAN    KARADOĞAN
HATAY    BELEN        ZEKERİYA    EĞE
HATAY    KUMLU        UĞUR    URAL
HATAY    PAYAS        RECEP    BAYSAL
İSTANBUL    AVCILAR        MÜCAHİT    KARLI
İSTANBUL    BAĞCILAR        ŞAKİR    ŞAHİN
İSTANBUL    BAHÇELİEVLER        YAŞAR    AVCI
İSTANBUL    BAKIRKÖY        ADNAN    ŞAHİN
İSTANBUL    BAŞAKŞEHİR        BEKİR    DEMİRKAYA
İSTANBUL    BAYRAMPAŞA        İSMAİL    ACAR
İSTANBUL    BEŞİKTAŞ        MURAT KUTLU    SEZEN
İSTANBUL    BEYKOZ        MUHARREM    KAŞITOĞLU
İSTANBUL    BEYLİKDÜZÜ        TUNCER    KOĞA
İSTANBUL    BEYOĞLU        MEHMET    YILDIZ
İSTANBUL    BÜYÜKÇEKMECE        CANER    BİTİŞ
İSTANBUL    ÇATALCA        SERDAR    TAŞAR
İSTANBUL    ESENLER        TUĞRUL    YALÇINKAYA
İSTANBUL    GAZİOSMANPAŞA        BİLAL    AY
İSTANBUL    GÜNGÖREN        ADNAN    HACIABDULLAHOĞLU
İSTANBUL    KADIKÖY        AHMET    KÖKLER
İSTANBUL    KARTAL        FEHİM    HAVA
İSTANBUL    KÜÇÜKÇEKMECE        MUSTAFA    KURDAŞ
İSTANBUL    MALTEPE        FATİH    ERBİCAN
İSTANBUL    SANCAKTEPE        ZEKİ    BAŞARAN
İSTANBUL    SULTANBEYLİ        MUHAMMET FETULLAH    BÜLBÜL
İSTANBUL    SULTANGAZİ        HÜSEYİN    AYDOĞAN
İSTANBUL    ŞİLE        YUNUS EMRE    KÖSE
İSTANBUL    ŞİŞLİ        MUHARREM    ÇAM
İSTANBUL    TUZLA        RESUL    KILIÇ
İSTANBUL    ÜMRANİYE        YAKUP    KASIMAY
İSTANBUL    ÜSKÜDAR        YILMAZ    BAYAT
İSTANBUL    ZEYTİNBURNU        MİKAİL    KABAK
İZMİR    KARŞIYAKA        HATİCE    DEĞERLİ
İZMİR    KEMALPAŞA        MEHMET ALİ    ÖZÜDOĞRU
KAHRAMANMARAŞ    AFŞİN        ŞEREF    ERTEKİN
KARABÜK    SAFRANBOLU        ORHAN    GÖKMEN
KARS    SARIKAMIŞ        NESİMİ    DEMİR
KARS    SELİM        SAYIM    ALDAĞ
KARS    SUSUZ        YUSUF    MAHMUTOĞLU
KAYSERİ    AKKIŞLA        ABDULLAH ÇAĞRI    ELGÜN
KAYSERİ    DEVELİ        ABDULLAH    AKKUŞ
KAYSERİ    FELAHİYE        SİNAN    TAŞÇI
KAYSERİ    HACILAR        ERDAL    ALTUN
KAYSERİ    İNCESU        ORHAN    KAYA
KAYSERİ    SARIOĞLAN        İBRAHİM    TURGUT
KAYSERİ    TALAS        HARUN HALİLULLAH    TOPRAK
KIRIKKALE    BALIŞEYH        HAKAN    ÖZKAN
KIRKLARELİ    DEMİRKÖY        ÖZAY    DİLBER
KIRKLARELİ    LÜLEBURGAZ        KENAN    APAYDIN
KOCAELİ    BAŞİSKELE        ZAFER    MUTLU
KOCAELİ    ÇAYIROVA        YUSUF    AKSU
KOCAELİ    DİLOVASI        ERCAN    DALKILIÇ
KOCAELİ    KÖRFEZ        RECEP    SARIDOĞAN
KÜTAHYA    PAZARLAR        BİLAL    SELÇUK
KÜTAHYA    SİMAV        GÖKALP    ÖZCENGİZ
KÜTAHYA    ŞAPHANE        MEHMET    İNAN
KÜTAHYA    TAVŞANLI        DAVUT    EFE
MANİSA    AKHİSAR        ALİ    DURSUN
MARDİN    DARGEÇİT        İDRİS    YÜCEL
MARDİN    ÖMERLİ        SERVET    CEMİLOĞLU
MARDİN    YEŞİLLİ        ENVER    SAĞLAM
MERSİN    TOROSLAR        MEHMET    TAŞKIRAN
MUĞLA    ORTACA        BAYRAM    ÇELİK
NEVŞEHİR    GÜLŞEHİR        HÜSEYİN    ÖDEMİŞ
NİĞDE    BOR        FATİH    YETKİN
NİĞDE    ÇAMARDI        RAHİM    EMLİ
NİĞDE    ULUKIŞLA        YUSUF    BOZDAĞ
ORDU    ALTINORDU        HALUK    ŞENSOY
OSMANİYE    HASANBEYLİ        SELAHATTİN    DENİZOĞLU
OSMANİYE    KADİRLİ        İBRAHİM    ERGÜN
SAKARYA    AKYAZI        SELMAN    DEMİRTAŞ
SAKARYA    ARİFİYE        İSMAİL    KUL
SAKARYA    ERENLER        ABDULLAH    SATIR
SAKARYA    KARAPÜRÇEK        MEHMET ALİ    GEDİK
SAKARYA    KARASU        KERİM ALİ    AKSOY
SAKARYA    KOCAALİ        AZEM    EMANET
SAKARYA    PAMUKOVA        İBRAHİM GÜVEN    ÖVÜN
SAKARYA    SAPANCA        ÖMER YAŞAR    ÇÖMLEKÇİOĞLU
SAKARYA    SÖĞÜTLÜ        ÖZDEMİR    ÖZCAN
SAMSUN    BAFRA        MUSTAFA    HARMAN
SAMSUN    ÇARŞAMBA        SEBAHATTİN    SANCAR
SAMSUN    HAVZA        ŞENOL    TUNÇAY
SAMSUN    LADİK        YALÇIN KAYA    OĞUZ
SAMSUN    SALIPAZARI        ALİ    TURHAN
SAMSUN    TERME        ALİ    YÜKSEL
TEKİRDAĞ    ÇERKEZKÖY        EROL    KAYA
TEKİRDAĞ    ÇORLU        MURAT    VAKİTÇİ
TEKİRDAĞ    ERGENE        OKTAY    ÇALIŞKAN
TEKİRDAĞ    KAPAKLI        HASAN    KARAKOÇ
TEKİRDAĞ    MALKARA        ENES    KİREMİTCİ
TEKİRDAĞ    MARMARAEREĞLİSİ        MEHMET    KALYON
TEKİRDAĞ    MURATLI        TARIK    EĞCİN
TEKİRDAĞ    SARAY        HALİL    GÖREN
TEKİRDAĞ    SÜLEYMANPAŞA        ATAKAN    YAŞAR
TRABZON    AKÇAABAT        OSMAN TUĞRUL GAZİ    BAYRAM
TRABZON    ARAKLI        ÜMİT    ÇEBİ
TRABZON    ARSİN        RAMİS    SUNGUROĞLU
TRABZON    DERNEKPAZARI        ABİDİN    PERGEL
TRABZON    KÖPRÜBAŞI        BAYRAM    AYDIN
TRABZON    MAÇKA        HİKMET    AYDIN
TRABZON    SÜRMENE        AYDIN    DANIŞMAZ
TRABZON    ŞALPAZARI        AHMET    KIRAN
VAN    ÇALDIRAN        MEHMET AKİF    TAŞKIRAN
VAN    GÜRPINAR        MEHMET ENGİN    GÜNGÖR
VAN    MURADİYE        NAFİZ KERAMETTİN    MEHMETAĞAOĞLU
VAN    ÖZALP        NİHAT    GÜLER
VAN    SARAY        İRFAN    GÜLAÇAR
YALOVA    ARMUTLU        OSMAN    YILMAZ
YALOVA    ÇINARCIK        YAŞAR    BAŞKAN
ZONGULDAK    DEVREK        MEHMET    ÖZMEKİK
ZONGULDAK    KOZLU        SAMET    GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR    AFYONKARAHİSAR MERKEZ    BEYYAZI    HALİL    YAVUZ
AFYONKARAHİSAR    AFYONKARAHİSAR MERKEZ    IŞIKLAR    İLYAS    DÜŞGÜN
AFYONKARAHİSAR    AFYONKARAHİSAR MERKEZ    KOCATEPE    AHMET    KALAY
AFYONKARAHİSAR    BOLVADİN    DİŞLİ    FARUK    ÖLMEZ
AĞRI    ELEŞKİRT    TAHİR    SEDAT    GÜMÜŞTEKİN
AĞRI    PATNOS    DEDELİ    REŞİT    KIVANÇ
AKSARAY    AKSARAY MERKEZ    BAĞLIKAYA    MUSTAFA    KARACAER
AKSARAY    AKSARAY MERKEZ    HELVADERE    CUMA ALİ    AKYOL
AKSARAY    GÜLAĞAÇ    DEMİRCİ    MEVLÜT    KARA
AKSARAY    GÜLAĞAÇ    SARATLI    MÜMİNE    GÖKSEL
AKSARAY    GÜZELYURT    SELİME    SELİM    KARABACAK
ARDAHAN    GÖLE    KÖPRÜLÜ    SUAT    ÖZYILDIRIM
BİNGÖL    SOLHAN    ARAKONAK    MAHMUT    KARAGÖZ
BOLU    MENGEN    GÖKÇESU    SAMİ    NODUL
ÇANAKKALE    EZİNE    GEYİKLİ    BÜLENT    KARDAŞ
DÜZCE    DÜZCE MERKEZ    BEYKÖY    AHMET    KOCAMAN
EDİRNE    KEŞAN    BEĞENDİK    ZAFER    YETİM
EDİRNE    KEŞAN    YENİMUHACİR    İHSAN    BULUT
ELAZIĞ    ALACAKAYA    ÜÇOCAK    İRFAN    ORAN
ELAZIĞ    ELAZIĞ MERKEZ    MOLLAKENDİ    SABRİ    YILMAZ
ELAZIĞ    ELAZIĞ MERKEZ    YAZIKONAK    HATİF    ÇADIRCI
ELAZIĞ    PALU    BEYHAN    HALİL    ŞİMŞEK
IĞDIR    IĞDIR MERKEZ    HALFELİ    MEHMET    SARITAŞ
ISPARTA    ISPARTA MERKEZ    KULEÖNÜ    VELİ    AYDINLI
ISPARTA    ISPARTA MERKEZ    SAVKÖY    ÖMER    SÜTÇÜ
KIRKLARELİ    KIRKLARELİ MERKEZ    KAVAKLI    ENES    AYDIN
KIRKLARELİ    LÜLEBURGAZ    BÜYÜKKARIŞTIRAN    MURAT    ÖZTÜRK
KÜTAHYA    SİMAV    DEMİRCİ    HASAN    ÖZBAL
KÜTAHYA    TAVŞANLI    TEPECİK    AHMET    TEKİN
KÜTAHYA    TAVŞANLI    TUNÇBİLEK    MEVLÜT    ATLI
NİĞDE    NİĞDE MERKEZ    DEĞİRMENLİ    CENGİZ    ULUPINAR
YALOVA    ÇINARCIK    TEŞVİKİYE    MURAT    CENG
YALOVA    ÇİFTLİKKÖY    TAŞKÖPRÜ    HASAN    BOYUN

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Son güncelleme: android-time 19:24 23.01.2019
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