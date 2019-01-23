Son dakika | Saadet Partisi 277 belediye başkan adayını açıkladı

Saadet Partisi tarafından açıklanan listede, 5 büyükşehir belediye başkan adayı, 26 il belediye başkan adayı, 212 ilçe belediye başkan adayı ve 34 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplamda 277 aday açıklandı.
SP’nin 31 Mart için 277 adayı şöyle;
ANTALYA ALİ AKTAŞ
DENİZLİ SÜLEYMAN DEMİREL
ESKİŞEHİR LEVENT BAŞTÜRK
MALATYA OSMAN CEMALİ MARASALI
TEKİRDAĞ FETİ PEHLİVAN
ADIYAMAN AHMET FARUK ÜNSAL
AĞRI MEHMET ERAT
AKSARAY LEVENT SERDAR ŞAHİN
BAYBURT OSMAN NURİ TEMÜR
BİTLİS YAŞAR BUHAN
BOLU TURAN KILINÇ
BURDUR MUSA SAYAR
ÇANKIRI MUSTAFA ÜNVER
EDİRNE MANSUR İRİŞ
ELAZIĞ HALUK ARSLAN
GÜMÜŞHANE ŞERİF ERDAL
HAKKARİ RAHMİ ÇİFTÇİ
ISPARTA FARUK ALGINKILINÇ
KARABÜK MEHMET YÜCE
KARAMAN ŞABAN ŞAHİN
KIRKLARELİ MİTHAT ÖZDEMİR
KIRŞEHİR YUSUF TURAN
KİLİS ŞERİF KARAKURT
KÜTAHYA ÖMER FARUK EVREN
NEVŞEHİR İSMET FATİH TERZİOĞLU
NİĞDE NİHAT ALTIPARMAK
OSMANİYE ÖMER YAĞMUR
SİVAS MELİH SEÇİLMİŞ
TOKAT ALPARSLAN AKYÜZ
UŞAK İBRAHİM DAĞGEZEN
YALOVA RESUL GENÇ
ADANA KOZAN KAZIM ÖZGAN
ADIYAMAN ÇELİKHAN MEHMET BORA
ADIYAMAN GERGER ZEYNEL ASLAN
ADIYAMAN KAHTA İBRAHİM YUSUF TURANLI
ADIYAMAN SAMSAT HAYRETTİN KUŞTEPE
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI AYHAN KEMİK
AFYONKARAHİSAR BAYAT ERHAN AKPINAR
AFYONKARAHİSAR ÇAY MUSTAFA DOĞANER
AFYONKARAHİSAR DİNAR YAŞAR KARAKAYA
AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR ALİ BAŞPINAR
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI HASAN BALYALI
AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI AYHAN ÇELİK
AĞRI ELEŞKİRT RAMAZAN YAKUT
AĞRI HAMUR İSMET ASLAN
AĞRI PATNOS ABDULHALIK TAŞKIN
AĞRI TUTAK MEHMET SENA DURĞUT
AKSARAY ESKİL SERDAR DOĞAN MUTLU
AKSARAY GÜZELYURT HACI İSMAİL ARAL
ANKARA AKYURT YASİN ÇİFTCİ
ANKARA ALTINDAĞ CEMAL SERTKAYA
ANKARA ÇANKAYA HASAN ÇIPLAK
ANKARA ÇUBUK SÜLEYMAN HAKSEVER
ANKARA ELMADAĞ NURİ YURDAKUL
ANKARA EVREN YUSUF YİĞİTER
ANKARA HAYMANA AYTEKİN YÜZER
ANKARA MAMAK SEYİTMEHMET KARAGÜLLE
ANKARA YENİMAHALLE MEHMET ŞAHİN
ANTALYA AKSEKİ MUAMMER GÖK
ANTALYA DÖŞEMEALTI ÖMER SAÇKAN
ANTALYA FİNİKE YAKUP ŞAFAKÇI
ANTALYA GAZİPAŞA MUSTAFA BACAK
ANTALYA KAŞ HAMZA KARAAĞAÇ
ANTALYA KEPEZ MEHMET AKBURAK
ANTALYA KONYAALTI ALİ SOYSAL
ARTVİN ARDANUÇ ŞAHİN ALAÇAM
ARTVİN ARHAVİ ETHEM ERGÜNEY
ARTVİN BORÇKA MUSTAFA İSKENDEROĞLU
ARTVİN HOPA SERVER EKSİLMEZ
ARTVİN ŞAVŞAT MİKAİL KOCA
ARTVİN YUSUFELİ MUSTAFA AKSOY
AYDIN BOZDOĞAN TALHA KAYAOĞULLARI
AYDIN NAZİLLİ VAHAP KIRCA
BALIKESİR ALTIEYLÜL HALİL UÇAR
BALIKESİR AYVALIK SERDAR YILMAZ
BALIKESİR BALYA YASİN EROL
BALIKESİR BANDIRMA EKREM SÜZEN
BALIKESİR BİGADİÇ HASAN KARADUMAN
BALIKESİR BURHANİYE FATİH ÖLMEZ
BALIKESİR EDREMİT AHMET PINAR
BALIKESİR ERDEK MUSTAFA KÖSE
BALIKESİR GÖMEÇ AHMET AYGÖREN
BALIKESİR GÖNEN MEHMET TABAN
BALIKESİR HAVRAN SİNAN BAŞARAN
BALIKESİR İVRİNDİ HÜSEYİN GÜLLÜHAN
BALIKESİR KARESİ YUSUF SEREN
BALIKESİR KEPSUT MUSTAFA HIDIR
BALIKESİR MANYAS NECAT KIZILCIK
BALIKESİR MARMARA SÜHEYB BALABAN
BALIKESİR SAVAŞTEPE ALİ KARAKAŞ
BALIKESİR SINDIRGI AHMET AY
BALIKESİR SUSURLUK MURAT SAVUT
BİNGÖL ADAKLI SACİT ALMALI
BİNGÖL SOLHAN MEHMET EMİN DÜŞEN
BİTLİS HİZAN CEZAİL AKTAŞ
BURSA BÜYÜKORHAN İSMAİL ŞAŞKIN
BURSA GEMLİK ADNAN BIYIKLI
BURSA HARMANCIK AHMET KAYA
BURSA KESTEL MEHMET AKBABA
BURSA ORHANGAZİ MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU
BURSA YENİŞEHİR MEHMET KAYA
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ ALİ ALGÜL
ÇANAKKALE BİGA ADNAN KÖMÜRCÜ
ÇANAKKALE ÇAN ORHAN GÖRMEZ
ÇANAKKALE EZİNE MUSTAFA EROL
ÇANAKKALE GELİBOLU BÜNYAMİN ÜNLÜ
ÇANAKKALE LAPSEKİ AYHAN SÖNDÜR
ÇANAKKALE YENİCE İSMAİL TÜTÜNCÜ
ÇANKIRI ATKARACALAR ZEKERİYA ÇAKIR
ÇANKIRI ELDİVAN FARUK KARATATAR
ÇANKIRI ORTA AHMET NAFİZ TEKİN
ÇANKIRI YAPRAKLI ABDULMUTTALİP AYDOĞAN
ÇORUM İSKİLİP HASAN MERT
ÇORUM OSMANCIK ALAATTİN UĞUR
DENİZLİ ACIPAYAM BAYRAM ÜNNÜ
DENİZLİ BABADAĞ BİLAL OSMAN ZEYBEK
DENİZLİ ÇAMELİ MEVLÜT SÖNMEZ
DENİZLİ ÇARDAK BÜRHAN TOKAY
DENİZLİ ÇİVRİL MURAT SARI
DENİZLİ GÜNEY HAYDAR ÇALLIER
DENİZLİ HONAZ NAİL ŞİMŞEK
DENİZLİ KALE AHMET YILMAZ
DENİZLİ MERKEZEFENDİ TANER İZGİ
DENİZLİ PAMUKKALE RAMAZAN SALİM
DENİZLİ SARAYKÖY RAMAZAN ÖZTÜRK
DENİZLİ SERİNHİSAR ÖMER YAĞCIOĞLU
DÜZCE CUMAYERİ ALİBABA RAHMAN GÜRSOY
EDİRNE HAVSA KEMAL DURKAYA
EDİRNE KEŞAN AHMET KÖSELER
EDİRNE LALAPAŞA OĞUZ KALKAN
EDİRNE MERİÇ EROL PARAZİL
ELAZIĞ ALACAKAYA DAVUT TUNÇ
ELAZIĞ KARAKOÇAN ALİCAN KARADOĞAN
HATAY BELEN ZEKERİYA EĞE
HATAY KUMLU UĞUR URAL
HATAY PAYAS RECEP BAYSAL
İSTANBUL AVCILAR MÜCAHİT KARLI
İSTANBUL BAĞCILAR ŞAKİR ŞAHİN
İSTANBUL BAHÇELİEVLER YAŞAR AVCI
İSTANBUL BAKIRKÖY ADNAN ŞAHİN
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BEKİR DEMİRKAYA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA İSMAİL ACAR
İSTANBUL BEŞİKTAŞ MURAT KUTLU SEZEN
İSTANBUL BEYKOZ MUHARREM KAŞITOĞLU
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ TUNCER KOĞA
İSTANBUL BEYOĞLU MEHMET YILDIZ
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE CANER BİTİŞ
İSTANBUL ÇATALCA SERDAR TAŞAR
İSTANBUL ESENLER TUĞRUL YALÇINKAYA
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA BİLAL AY
İSTANBUL GÜNGÖREN ADNAN HACIABDULLAHOĞLU
İSTANBUL KADIKÖY AHMET KÖKLER
İSTANBUL KARTAL FEHİM HAVA
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MUSTAFA KURDAŞ
İSTANBUL MALTEPE FATİH ERBİCAN
İSTANBUL SANCAKTEPE ZEKİ BAŞARAN
İSTANBUL SULTANBEYLİ MUHAMMET FETULLAH BÜLBÜL
İSTANBUL SULTANGAZİ HÜSEYİN AYDOĞAN
İSTANBUL ŞİLE YUNUS EMRE KÖSE
İSTANBUL ŞİŞLİ MUHARREM ÇAM
İSTANBUL TUZLA RESUL KILIÇ
İSTANBUL ÜMRANİYE YAKUP KASIMAY
İSTANBUL ÜSKÜDAR YILMAZ BAYAT
İSTANBUL ZEYTİNBURNU MİKAİL KABAK
İZMİR KARŞIYAKA HATİCE DEĞERLİ
İZMİR KEMALPAŞA MEHMET ALİ ÖZÜDOĞRU
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN ŞEREF ERTEKİN
KARABÜK SAFRANBOLU ORHAN GÖKMEN
KARS SARIKAMIŞ NESİMİ DEMİR
KARS SELİM SAYIM ALDAĞ
KARS SUSUZ YUSUF MAHMUTOĞLU
KAYSERİ AKKIŞLA ABDULLAH ÇAĞRI ELGÜN
KAYSERİ DEVELİ ABDULLAH AKKUŞ
KAYSERİ FELAHİYE SİNAN TAŞÇI
KAYSERİ HACILAR ERDAL ALTUN
KAYSERİ İNCESU ORHAN KAYA
KAYSERİ SARIOĞLAN İBRAHİM TURGUT
KAYSERİ TALAS HARUN HALİLULLAH TOPRAK
KIRIKKALE BALIŞEYH HAKAN ÖZKAN
KIRKLARELİ DEMİRKÖY ÖZAY DİLBER
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ KENAN APAYDIN
KOCAELİ BAŞİSKELE ZAFER MUTLU
KOCAELİ ÇAYIROVA YUSUF AKSU
KOCAELİ DİLOVASI ERCAN DALKILIÇ
KOCAELİ KÖRFEZ RECEP SARIDOĞAN
KÜTAHYA PAZARLAR BİLAL SELÇUK
KÜTAHYA SİMAV GÖKALP ÖZCENGİZ
KÜTAHYA ŞAPHANE MEHMET İNAN
KÜTAHYA TAVŞANLI DAVUT EFE
MANİSA AKHİSAR ALİ DURSUN
MARDİN DARGEÇİT İDRİS YÜCEL
MARDİN ÖMERLİ SERVET CEMİLOĞLU
MARDİN YEŞİLLİ ENVER SAĞLAM
MERSİN TOROSLAR MEHMET TAŞKIRAN
MUĞLA ORTACA BAYRAM ÇELİK
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR HÜSEYİN ÖDEMİŞ
NİĞDE BOR FATİH YETKİN
NİĞDE ÇAMARDI RAHİM EMLİ
NİĞDE ULUKIŞLA YUSUF BOZDAĞ
ORDU ALTINORDU HALUK ŞENSOY
OSMANİYE HASANBEYLİ SELAHATTİN DENİZOĞLU
OSMANİYE KADİRLİ İBRAHİM ERGÜN
SAKARYA AKYAZI SELMAN DEMİRTAŞ
SAKARYA ARİFİYE İSMAİL KUL
SAKARYA ERENLER ABDULLAH SATIR
SAKARYA KARAPÜRÇEK MEHMET ALİ GEDİK
SAKARYA KARASU KERİM ALİ AKSOY
SAKARYA KOCAALİ AZEM EMANET
SAKARYA PAMUKOVA İBRAHİM GÜVEN ÖVÜN
SAKARYA SAPANCA ÖMER YAŞAR ÇÖMLEKÇİOĞLU
SAKARYA SÖĞÜTLÜ ÖZDEMİR ÖZCAN
SAMSUN BAFRA MUSTAFA HARMAN
SAMSUN ÇARŞAMBA SEBAHATTİN SANCAR
SAMSUN HAVZA ŞENOL TUNÇAY
SAMSUN LADİK YALÇIN KAYA OĞUZ
SAMSUN SALIPAZARI ALİ TURHAN
SAMSUN TERME ALİ YÜKSEL
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY EROL KAYA
TEKİRDAĞ ÇORLU MURAT VAKİTÇİ
TEKİRDAĞ ERGENE OKTAY ÇALIŞKAN
TEKİRDAĞ KAPAKLI HASAN KARAKOÇ
TEKİRDAĞ MALKARA ENES KİREMİTCİ
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ MEHMET KALYON
TEKİRDAĞ MURATLI TARIK EĞCİN
TEKİRDAĞ SARAY HALİL GÖREN
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA ATAKAN YAŞAR
TRABZON AKÇAABAT OSMAN TUĞRUL GAZİ BAYRAM
TRABZON ARAKLI ÜMİT ÇEBİ
TRABZON ARSİN RAMİS SUNGUROĞLU
TRABZON DERNEKPAZARI ABİDİN PERGEL
TRABZON KÖPRÜBAŞI BAYRAM AYDIN
TRABZON MAÇKA HİKMET AYDIN
TRABZON SÜRMENE AYDIN DANIŞMAZ
TRABZON ŞALPAZARI AHMET KIRAN
VAN ÇALDIRAN MEHMET AKİF TAŞKIRAN
VAN GÜRPINAR MEHMET ENGİN GÜNGÖR
VAN MURADİYE NAFİZ KERAMETTİN MEHMETAĞAOĞLU
VAN ÖZALP NİHAT GÜLER
VAN SARAY İRFAN GÜLAÇAR
YALOVA ARMUTLU OSMAN YILMAZ
YALOVA ÇINARCIK YAŞAR BAŞKAN
ZONGULDAK DEVREK MEHMET ÖZMEKİK
ZONGULDAK KOZLU SAMET GÜNGÖR
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ BEYYAZI HALİL YAVUZ
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ IŞIKLAR İLYAS DÜŞGÜN
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR MERKEZ KOCATEPE AHMET KALAY
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DİŞLİ FARUK ÖLMEZ
AĞRI ELEŞKİRT TAHİR SEDAT GÜMÜŞTEKİN
AĞRI PATNOS DEDELİ REŞİT KIVANÇ
AKSARAY AKSARAY MERKEZ BAĞLIKAYA MUSTAFA KARACAER
AKSARAY AKSARAY MERKEZ HELVADERE CUMA ALİ AKYOL
AKSARAY GÜLAĞAÇ DEMİRCİ MEVLÜT KARA
AKSARAY GÜLAĞAÇ SARATLI MÜMİNE GÖKSEL
AKSARAY GÜZELYURT SELİME SELİM KARABACAK
ARDAHAN GÖLE KÖPRÜLÜ SUAT ÖZYILDIRIM
BİNGÖL SOLHAN ARAKONAK MAHMUT KARAGÖZ
BOLU MENGEN GÖKÇESU SAMİ NODUL
ÇANAKKALE EZİNE GEYİKLİ BÜLENT KARDAŞ
DÜZCE DÜZCE MERKEZ BEYKÖY AHMET KOCAMAN
EDİRNE KEŞAN BEĞENDİK ZAFER YETİM
EDİRNE KEŞAN YENİMUHACİR İHSAN BULUT
ELAZIĞ ALACAKAYA ÜÇOCAK İRFAN ORAN
ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ MOLLAKENDİ SABRİ YILMAZ
ELAZIĞ ELAZIĞ MERKEZ YAZIKONAK HATİF ÇADIRCI
ELAZIĞ PALU BEYHAN HALİL ŞİMŞEK
IĞDIR IĞDIR MERKEZ HALFELİ MEHMET SARITAŞ
ISPARTA ISPARTA MERKEZ KULEÖNÜ VELİ AYDINLI
ISPARTA ISPARTA MERKEZ SAVKÖY ÖMER SÜTÇÜ
KIRKLARELİ KIRKLARELİ MERKEZ KAVAKLI ENES AYDIN
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN MURAT ÖZTÜRK
KÜTAHYA SİMAV DEMİRCİ HASAN ÖZBAL
KÜTAHYA TAVŞANLI TEPECİK AHMET TEKİN
KÜTAHYA TAVŞANLI TUNÇBİLEK MEVLÜT ATLI
NİĞDE NİĞDE MERKEZ DEĞİRMENLİ CENGİZ ULUPINAR
YALOVA ÇINARCIK TEŞVİKİYE MURAT CENG
YALOVA ÇİFTLİKKÖY TAŞKÖPRÜ HASAN BOYUN
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