Son dakika… Sabahattin Önkibar’a saldırı!

Gazeteci, yazar Sabahattin Önkibar, Ankara Angora Evleri önünde, kendi evine 300 metre kala saldırıya uğradı.

Odatv yazarı Önkibar’ın önünü kesen iki araçtan inen 3 kişi gazeteciyi yumrukladı. Hastaneye kaldırılan Önkibar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Önkibar saldırganlardan şikayetçi oldu. Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganların kullandığı araçlardan biri tespit edildi.

SABAHATTİN ÖNKİBAR’DAN AÇIKLAMA

Önkibar, “Eşofman vardı üzerimde markete doğru giderken 3 kişi saldırdı. Ama hazırdım. Bunların işi sokağa döktüğünü anladım. Bahçeli’nin açıklamalarından sonra bekliyordum. Bana vurdular yere düştüm tekmelemeye başladılar. Esnaf geldi müdahale etti. İki tane arabaları vardı bindiler ve kaçtılar. Ben çok dikkat ediyordum. Bunu kimin yaptığını ve kimlerin yaptırdığını biliyorum. O çeteleri tutana kafa tutuyorum. Onlardan hesap soracağım. Hemen polise bildirdik. Şikayette de bulunduk. Yarın raporu da karakola ya da adliyeye bildireceğim. Ergen çocukları saldılar üstüme. 19-20 yaşında çocukları saldılar üstüme” dedi.