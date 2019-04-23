Son dakika… Sabri Uzun gözaltına alındı

Sabri Uzun’un Cumhurbaşkanı’na hakaret, terör örgütü propagandası ve örgüte yardım suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Uzun’un Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde sorgusu sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun, ‘Cumhurbaşkanımıza hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘örgüte yardım’ suçlarından gözaltına alınmış olup, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam etmektedir” denildi.