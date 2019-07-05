Son dakika: Sağlık Bakanlığı personel alımı için tarih verildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştirileceği daha önce açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı personel alımını bekleyenler için son dakika açıklaması ile ilanın bir ay içerisinde duyurulacağı bildirildi.

SÜREÇ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu atamalara ilişkin duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) takip edilebileceğini ifade ederek, sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

29 BİN 689 SAĞLIK ÇALIŞANI İSTİHDAM EDİLECEK

Bakan Fahrettin Koca, yaptığı son dakika yazılı açıklamasında; hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceklerini daha önce açıkladıklarını hatırlatarak şöyle dedi: “İlk etapta 6 bin 835’i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi Kamu Personeli Seçme Sınavı puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacaktır. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.”

Bakan Koca, yazılı açıklamasını Twitter hesabında da paylaşarak, “Daha önce müjdesini verdiğimiz 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışmamızın ilk etabı olan 12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz, hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.