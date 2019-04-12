Son dakika: Sakarya 4.0’la sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler listesi…

Akyazı'da meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 3,9 ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi. Deprem Akyazı'nın yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

