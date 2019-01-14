Son dakika… Sakarya’da patlama!

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiinde doğalgaz hattında meydana geldiği düşünülen yangın üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Nayir, “Saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz. Can kaybı ve yaralı yok. Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Patlamayla ilgili ilk bilgiyi DHA Muhabiri Aziz Güvener aktardı. Güvener, alev topunun tüm kentte görüldüğünü söyledi. Güvener şunları anlattı: “Olayı şu anda yakından gören kimse yok. Sabah saatlerinde 07.50’de bir patlama sesi ve alev topu meydana geldi. Bu alev topu Sakarya’nın tüm mahallelerinden görülüyor.”

Kemaliye köyünde yaşayan bir görgü tanığı “Biz önce deprem sandık. Şu anda ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı” dedi.