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Son Dakika… Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Eskişehirli iş insanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı darp ederek evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan sınırında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri Eskişehir'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca 47 gün sonra Türkiye'ye iadesi yapılan şüpheli konumundaki 4 kadın ise serbest bırakıldı.

18:45 -
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Son Dakika… Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darp ederek, evdeki çelik kasayı soydukları iddia edilen Aleksandar A., George D., Anna A., Adelina A., Tatyana T. ve Nadejda K. Bulgaristan’da gözaltına alınmıştı.

SARAR ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI CEMALETTİN VE EŞİ ZEHRA SARAR YAŞADIKLARI SOYGUN DEHŞETİNİ DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISIYLA ANLATMIŞTI. FOTO:DHA

İçişleri Bakanlığı yanı sıra Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan’da yakalanan 4’ü kadın 6 şüpheli 2 gün önce Türkiye'ye iade edilmişti.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar’ı Eskişehir’deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan’da gözaltına alınarak Eskişehir’e getirilen 6 zanlı, adliyeye sevk edildi. FOTO:AA

ŞÜPHELİLER 49 GÜN SONRA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

18 Mayıs tarihinde yaşanan olay sonrası, 47 gün sonra iadesi yapılan şahıslar, Çarşamba günü Kapıkule Sınır Kapısından teslim alındı. Aynı günün akşamı saat 22.00'da polis ekipleri nezaretinde şüpheliler Eskişehir'e ulaştırıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçen şahıslar, daha sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler, emniyetteki işlemleri akabinde bugün sabah saat 10.30 sıralarında adliye sevk edildi.

FOTO:İHA

Burada savcılıktan ifadeleri alınan 4'ü kadın 6 şüpheliden Anna A., Adelina A., Tatyana T.ve Nadejda K. serbest bırakıldı. Diğer 2 şüpheliden mahkemeye sevk edilen George D. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkma yasağı ile serbest bırakılırken, hırsızlık olayına karışan ve tutuklanan hizmetçi Lulia D.'nin sevgilisi Aleksandar A. ise tutuklandı.

İHA

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