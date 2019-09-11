Son dakika… Saray’daki davete katılan CHP’lilerden açıklama

Yılmaz Büyükerşen, “Sadece iktidar partileri değil bütün belediyeleri kapsayan bir toplantı oldu. Özel olarak herhangi bir belediyeyi hedef alan bir konuşma olmadı” dedi.

Gazetecilerin işten çıkartmalarla ilgili sorusuna Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “İşten çıkartmalar siyasi değildir” yanıtını verdi.

Karalar toplantının geneli için “Çok faydalı oldu, çok mutlu olduk. Gergin hava bittiği için memnun olduk” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, “Toplantılar devam ederse fayda sağlanacağını düşünüyoruz. Biz sonuç almak istiyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçer, Mersin’deki sular idaresinde 36 işçinin performans nedeniyle işten çıkarıldığını Büyükşehir’de kimsenin işten çıkarılmadığını ancak bunun büyütüldüğünü belirtti.

Yılmaz Büyükerşen, büyükşehir belediyelerinin sorunlarını içeren dosyaların da Cumhurbaşkanı ve bakanlara iletildiğini açıkladı.

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İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT

Ankara’da yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, toplantının verimli geçtiğini ve ilki gerçekleştirilen toplantının devam etmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

“İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK”

İmamoğlu, “Verimli bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem Ak Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç” dedi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.

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