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Son dakika: Saros Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Saros Körfezinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.35'de gerçekleşen depremin derinliği 11.7 kilometre olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler....

16:48 -
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Son dakika: Saros Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Saroz Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:35’de gerçekleşen deprem Edirne ve Çanakkale’de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ölçtü.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Çanakkale deprem Edirne son dakika son depremler
Son güncelleme: 16:53 27.09.2019
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