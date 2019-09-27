Son dakika: Saros Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Saroz Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16:35’de gerçekleşen deprem Edirne ve Çanakkale’de hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak ölçtü.



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER