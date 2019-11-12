Son dakika… Savcılıktan ölü bulunan İngiliz ile ilgili açıklama!

Başsavcılık yazılı yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölüm olayı ile ilgili yerli ve yabancı basında çıkan haberler nedeniyle söz konusu bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Açıklamada şöyle denildi; “11 Kasım 2019 tarihinde sabah 05.30’da James Gustaf Edward Le Mesurier”in Beyoğlu Hamam Sokak girişinde ölü olarak bulunduğu bildirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine derhal intikal etmiş ve gerekli güvenlik önlemlerini almıştır. Hemen akabinde nöbetçi Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek soruşturma işlemlerine başlamış ve kesin ölüm sebebinin tespiti için ölen şahıs Adli Tıp Kurumu’na nakledilmiştir. Şahsın kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi ve diğer işlemler Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda devam etmektedir. Olay yeri civarındaki kamera kayıtlarının temini ve inceleme çalışmaları yapılmaktadır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gerektiği takdirde ileride ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul, Karaköy’de 11 Kasım Pazartesi günü James Gustaf Edward Le Mesurier adındaki İngiliz vatandaşı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu. Çevre sakinleri gece tartışma sesleri duyduklarını belirterek İngiliz vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier’in öldürülmüş olabileceği şüphesini dile getirmişti. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.