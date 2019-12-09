Son dakika… Demirtaş’ın hastaneye kaldırılmasıyla ilgili HDP’den açıklama!

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, göğsünde sancı ve nefes darlığı iddiasıyla bir hafta aradan sonra yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Demirtaş’ın bugün akşam saat 18.00 sıralarında cezaevinden hastaneye sevki sırasında jandarma ekipleri adeta etten duvar örerken, ring aracıyla mahkum girişi de tamamen kapatıldı

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HDP’DEN AÇIKLAMA

HDP’den yapılan açıklamada “Demirtaş'ın bugün 17:30'da gastroenteroloji bölümünde, daha önce verilen randevu planlaması sonucu yarım kalan tetkiki yapılmış, 19:30'da cezaevine dönmüştür. Saat 20-22 arası avukatları ile görüşmüştür, genel durumu iyidir, yapılan haberler doğru değildir.” denildi. AJANSLAR