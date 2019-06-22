Son dakika… Selahattin Demirtaş’tan teröristbaşı Öcalan’a yanıt!

Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.

Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘'Aralarında iktidar savaşı var. Öcalan, liderlik mücadelesinde Demirtaş’a ve dağa mesajlarını veriyor” diye yorumladığı mektuba değinen Demirtaş, ‘' İktidar savaşı vb şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyordum.'' dedi.

Seçmenlerine de seslenen Demirtaş ‘'Herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum.'' dedi.

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