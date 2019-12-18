Son dakika: Sıcaklıklar artıyor ama… Hafta sonuna dikkat!

Aralık ayının ortasını geçmemize rağmen hava sıcaklıkları sonbahar normallerinin bile üzerinde seyrediyor. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 20 derecelere varan sıcaklıklar, Türkiye’nin en soğuk bölgesi olan Doğu Anadolu’da dahi 8 derece dolaylarında seyrediyor. Hafta sonundan itibaren yurda batıdan giriş yapacak yağışlı hava dalgası dikkat çekiyor…

HAFTA SONU YAĞIŞLA GELİYOR

Meteoroloji’nin 5 günlük tahmin haritasına göre hafta içi parçalı bulutlu seyreden hava, hafta sonu yerini batıdan itibaren yağışa bırakacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.